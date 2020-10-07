Hollanda 0-1 Meksika | MAÇ SONUCU

Özel maçta Hollanda sahasında Meksika ile karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Meksika'ya galibiyeti getiren gol, 60'ıncı dakikada Raul Jimenez'den geldi.

BABEL 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel zorlu Meksika maçında 63 dakika sahada kaldı.

BOSNA HERSEK VE İTALYA'YA KONUK OLACAKLAR

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda Bosna Hersek ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. Frank de Boer'un öğrencilerinin grupta 3 puanı buluyor.