Haberler Futbol Hollanda 0-1 Meksika | MAÇ SONUCU

0-1 | MAÇ SONUCU

'nde ve deplasmanına çıkacak olan özel maçta sahasında ile karşı karşıya geldi. (Amsterdam) Arena'da oynanan zorlu mücadele  konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Meksika'ya galibiyeti getiren golü 60'ıncı dakikada penaltıdan kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:55
Hollanda 0-1 Meksika | MAÇ SONUCU

Özel maçta sahasında ile karşı karşıya geldi.

(Amsterdam) Arena'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Meksika'ya galibiyeti getiren gol, 60'ıncı dakikada 'den geldi.

BABEL 63 DAKİKA SAHADA KALDI

'ın Hollandalı yıldızı zorlu Meksika maçında 63 dakika sahada kaldı.

BOSNA HERSEK VE İTALYA'YA KONUK OLACAKLAR

'nde Hollanda ve ile karşı karşıya gelecek. Frank de Boer'un öğrencilerinin grupta 3 puanı buluyor.

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