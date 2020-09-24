Amatör ligler ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör müsabakaların ekim ayı sonuna ertelendiğini açıkladı. Aylardır futboldan uzak kalan amatör kulüplerin ve sporcuların merakla beklediği toplantı dün gerçekleşti. TFF, 020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Büyükler ve Yerel Amatör alt yaş grubu müsabakalarının geleceğiyle ilgili kararın ekim ayı sonunda tekrar değerlendirmeye alınacağını açıkladı. TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler sonrasında amatör ligler ekim sonuna kadar ertelendi.