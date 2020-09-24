1.1 milyar euro’luk maç

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla, bugün UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Macaristan'daki Puskas Stadı'nda oynanacak maç 22.00'de başlayacak. Toplam futbolcu değerleri 1 milyar 189 milyon euro olan iki devin mücadelesi beIN Sports 1'den yayınlanacak. Ortalama piyasa değeri 837.95 milyon euro olan Münih'te Gnabry 90, Kimmich de 85 milyon euro'luk değeriyle öne çıkıyor. 351.90 milyon euro'luk Sevilla'da ise 50'şer milyon piyasa değerleriyle Ocampos ve Carlos dikkat çekiyor.