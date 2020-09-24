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1.1 milyar euro’luk maç

Avrupa’nın iki devi, ’da karşılaşacak. Toplam değerleri 1 milyar 189 milyon euro olan ile Sevilla, bugün 22.00’de sahneye çıkacak...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:55 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
1.1 milyar euro’luk maç

Şampiyonlar ile Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla, bugün maçında kozlarını paylaşacak. 'daki Puskas Stadı'nda oynanacak maç 22.00'de başlayacak. Toplam futbolcu değerleri 1 milyar 189 milyon euro olan iki devin mücadelesi beIN Sports 1'den yayınlanacak. Ortalama piyasa değeri 837.95 milyon euro olan Münih'te Gnabry 90, Kimmich de 85 milyon euro'luk değeriyle öne çıkıyor. 351.90 milyon euro'luk Sevilla'da ise 50'şer milyon piyasa değerleriyle Ocampos ve Carlos dikkat çekiyor.

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