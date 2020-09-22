Haberler Futbol Leyton Orient-Tottenham maçı corona virüsü engeline takıldı

-Tottenham maçı corona virüsü engeline takıldı

3. turundaki -Tottenham karşılaşması corona virüsü engeline takıldı. Ev sahibi takımdaki bazı futbolcularda corona virüsü tespit edilmesinin ardından bu akşam 20.00'de başlaması planlanan karşılaşmanın oynanmayacağı açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 19:22
Leyton Orient-Tottenham maçı corona virüsü engeline takıldı

3. turundaki -Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient ile ekibi Tottenham arasındaki maç, daha önce ilan edildiği gibi bugün TSİ 20.00'de oynanmayacak.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, mücadelenin ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

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