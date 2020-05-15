UEFA Başkanı Alexander Ceferin flaş açıklama!
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını şimdilik iptal etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Ceferin yaptığı açıklamada, "Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok. Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum." dedi.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulunan Ceferin, şu anda olumsuz senaryoları düşünmek istemediğini belirterek, "Her şey olabilir, işler iyi de kötü de gidebilir. Biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa kupalarını noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok." ifadelerini kullandı.
"SEZONU BİTİRMEYECEK OLANLAR..."
Sloven futbol adamı, ağustos ayında sezonu tamamlama planlarına değinerek, şunları kaydetti:
"Dünyada sadece Covid-19 zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim. Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."
- 16.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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