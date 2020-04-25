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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Hollanda’da ligler iptal

Hollanda’da ligler iptal

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu. Liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi. Buna göre, lider Ajax Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek. Üçüncü sırada yer alan Feyenoord doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, dördüncü PSV ve beşinci Willem II ön elemelere katılacak.

  1. 25.4.2020
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