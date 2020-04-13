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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan '3. dönemi' kararı

FIFA'dan '3. transfer dönemi' kararı

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak büyük sorunlarla baş başa kalan futbol dünyasını rahatlatmak için bir dizi önlemler alan , transferle ilgili büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, daha önce 2 dönemde yapılan transferlerin 3 dönem içinde yapılabileceğini söyledi. Kitching, "Bu krizin ardından ek bir dönemi ile birlikte 3 transfer dönemine geçiş yapabiliriz. Şu anda 12 yaz ve 4 de kış olmak üzere toplam 16 haftalık bir dönemde
transfer yapılıyor. 16 haftayı geçmeden, bunu yayarak 3 dönemde
planlayabiliriz" ifadesini kullandı.

  1. 13.4.2020
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