FIFA'dan '3. transfer dönemi' kararı

FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, daha önce 2 dönemde yapılan transferlerin 3 dönem içinde yapılabileceğini söyledi. Kitching, "Bu krizin ardından ek bir transfer dönemi ile birlikte 3 transfer dönemine geçiş yapabiliriz. Şu anda 12 yaz ve 4 de kış olmak üzere toplam 16 haftalık bir dönemde

transfer yapılıyor. 16 haftayı geçmeden, bunu yayarak 3 dönemde

planlayabiliriz" ifadesini kullandı.