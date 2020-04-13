Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak büyük sorunlarla baş başa kalan futbol dünyasını rahatlatmak için bir dizi önlemler alan FIFA, transferle ilgili büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.
FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, daha önce 2 dönemde yapılan transferlerin 3 dönem içinde yapılabileceğini söyledi. Kitching, "Bu krizin ardından ek bir transfer dönemi ile birlikte 3 transfer dönemine geçiş yapabiliriz. Şu anda 12 yaz ve 4 de kış olmak üzere toplam 16 haftalık bir dönemde
transfer yapılıyor. 16 haftayı geçmeden, bunu yayarak 3 dönemde
planlayabiliriz" ifadesini kullandı.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA'dan '3. transfer dönemi' kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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