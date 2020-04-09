Acımız büyük - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Acımız büyük

Acımız büyük

Acımız büyük

ve kulüplerimiz, ’ın Kulp ilçesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, 'ın Kulp ilçesinde 'lı teröristlerce düzenlenen ve 5 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. ve , , , ve kulüpleri, yayımladıkları mesajlarda saldırıda şehit olanlar için Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk miletine başsağlığı dileğinde bulundu. TFF'den yayımlanan mesajda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu sivil vatandaşlarımızın şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
  1. 9.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Acımız büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA