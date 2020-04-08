La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul cevabı
İspanyol devi Barcelona'nın YouTube kanalında, La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si Darko Peric taraftarların sorularını yanıtladı. Peric, “La Casa de Papel'de Helsinki olmasan hangi şehir olurdun?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.
La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si Darko Peric, Barcelona'nın Youtube canlı yayında soruları yanıtladı.
Büyük başarı elde eden İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, "La Casa de Papel'de Helsinki olmasan hangi şehir olurdun?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.
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