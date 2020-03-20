Hedefimiz en kısa sürede başlaması

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan sonra sözü alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantının verimli geçtiğini söyledi. Tarih konusunun yapacakları çalışmalar sonucunda belli olacağının altını çizen Özdemir, "Bundan sonraki çalışmalarımızı Kulüpler Birliği ile sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup bundan sonraki yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz liglerimizin en kısa sürede başlaması. Çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız ve takvimi olumlu gidişi gözleyerek tarihleri belli edeceğiz" açıklamasını yaptı.

NİHAT ÖZDEMİR: NİSANDA BAŞLAYABİLİR

Nihat Özdemir, hedeflerinin nisan ayında ligleri başlatmak olduğunu belirtip, "İnşallah 27 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline kadar ligler bitecek gibi tüm plan, program ve tarihlerimiz, alternatifleriyle hazır" dedi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: KARAR BİZİ MUTLU ETTİ

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ertelemenin kendilerini mutlu ettiğini açıkladı. Bakan Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eder Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle sağlık dediğimiz süreçlerde devlet olarak atılmış adımların spor camiası adına da atılmış olması mutlu etti. Bu süreçte sporcularımızın değerini bakanımıza iletiyorduk. Bu anlamda her koşulda istişare halindeydik" açıklamalarında bulundu.

AKİF ÜSTÜNDAĞ: HEPİMİZ ZOR BİR SÜREÇTEYİZ

Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kararın ardından şöyle konuştu: "Türk sporu için en iyisi olması gereken karar üzerinde tartışıldı. Federasyonların görüşüne duyarlı davranmasından dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum. Voleybol branşı olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyatı hak etmiş bir konumdayız ve işimizin daha zor olduğunu dile getirdik. Kulüplerimizle şeffaf bir şekilde hareket edeceğiz" dedi.

MEHMET SEPİL: DESTEKLENEN BİR KARARDI

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise şunları söyledi: "Alınan karar futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir karardı. Bakanımızın liderliğinde herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Hızlı bir çalışmayla süreci nasıl yürüteceğimiz üzerinden kararlar alacağız. Yarın (bugün) Süper Lig başkanlarını toplantıya çağıracağım. Sürecin bir çok değişik noktaları var. Mayıs ayında biten kontratlardan tutun, finansal durumlar var."

ŞİMDİ NE OLACAK?

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, toplantıda federasyon başkanlarına 6 kritik soru sordu. İşte onlar:

1- Alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri.

2- Futbolcular hangi süreçte idmanlara başlayacaklar? İdman sırasında enfekte olmamalarıiçin neler yapılacak?

3- Salgın yaz aylarına uzarsa ligleri nasıl tescil etmeyi düşünüyorlar?

4- Yurt dışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye'ye dönmesi nasıl olacak? Her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

5- Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi hazır mı?

6- TVF ve TBF yukarıdaki sorular dışında Tokyo 2020 sürecine bu ortamda sporcularını nasıl hazırlayacak? Sportif ve sağlık planlanlamaları ve iş takvimleri neler?