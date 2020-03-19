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19 Mart 2020, Perşembe
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'un koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü 'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce , , Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve 'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

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  1. 19.03.2020
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