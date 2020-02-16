Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon ulusal liginde berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, ulusal liginde Rio Ave ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Rio Ave ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Lucas Piazon'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. Sporting Lizbon'da Sebastian Coates maçın 71. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Sporting Lizbon'un beraberlik golünü 84. dakikada penaltıdan Jovane Cabral kaydetti.
Portekiz liginde Sporting Lizbon 36 puanla 4. sırada, Rio Ave ise 33 puanla 5 sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
- 16.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon ulusal liginde berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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