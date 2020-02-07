Transferde harcanan para dudak uçuklattı! En pahalısı... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Transferde harcanan para dudak uçuklattı! En pahalısı...

Transferde harcanan para dudak uçuklattı! En pahalısı...

Transferde harcanan para dudak uçuklattı! En pahalısı...

Dünyanın en büyük beş liginde mücadele eden kulüpler, kış döneminde toplam 889 milyon euro harcama yaptı. Premier Lig takımları, 41 oyuncu için 227 milyon euro harcarken, 80 futbolcu transfer eden İtalyan kulüpleri ise 214 milyon 400 bin euro harcama yaptı. 'a 55 milyon euroluk bonservisle giden , kış transfer döneminin en pahalı transferi oldu.

kış dönemi sona ererken, dünyanın beş büyük ligindeki kulüpler kadrolarını güçlendirmek için kıyasıya bir rekabete girdi. Tüm kulüpler, kış transfer dönemi boyunca piyasada aktif olurken, kasalarından da oyuncu transferleri için yüklü meblağlar çıkardı. Dünyanın en büyük beş liginde mücadele eden kulüpler, kış transfer döneminde toplam 889 milyon euro harcama yaptı. 'nde mücadele eden takımlar, toplam 41 oyuncuyu kadrosuna katarken, 227 milyon euroluk harcamayla zirvede yer aldı.

İTALYANLAR 80 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ
İngiliz kulüplerini ise İtalya Serie A ekipleri takip etti. İtalyan kulüpleri toplam 80 futbolcu transfer ederken, kasalarından 214 milyon 400 bin euro çıktı. Listenin üçüncü sırasında ise Bundesliga () kulüpleri yer aldı. Alman kulüpleri 40 futbolcu transfer ederken, bonservis bedeli olarak toplam 195 milyon euro harcadı. 46 futbolcu transfer eden () ekiplerinin kasasından 129 milyon 500 bin euro çıkarken, toplam 40 futbolcuyu kadrosuna katan Ligue 1 () takımları ise bonservise 123 milyon euro ödedi.

BRUNO FERNANDES'E 55 MİLYON EURO
Kış transfer döneminin en pahalı transferi ise oldu. , Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için 'a 55 milyon euro ödedi. İkinci sırada ise İsveçli yıldızı Dejan Kulusevski için Atalanta'ya 35 milyon euro ödeyen yer aldı. , Flamengo'dan Reinier Jesus, Tottenham ise PSV'den Steven Bergwijn için 30 milyon euro ödedi.

  1. 07.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transferde harcanan para dudak uçuklattı! En pahalısı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN