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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Açıkladılar! Anderson 'nın yeni takımı...

Açıkladılar! Anderson Talisca'nın yeni takımı...

Bir dönem Beşiktaş'ta fırtına gibi esen ve siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşayan Anderson , Türkiye'den ayrılmasının ardından Çin ekiplerinden 'nin yolunu tutmuştu. Anderson Talisca, yeni kulübünde de alkışları toplamasına karşın, korona virüsü nedeniyle ayrılmaya karar verdiği ve başka bir takıma imza atmak istediği kaydedildi. Öte yandan Anderson Talisca için sürpriz bir kulüp devreye girdi.

Beşiktaş'ta geçen rüya gibi sezonların ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinden koştuğu Anderson , bir sürprize imza atarak Çin kulübü 'ye olmuştu.

Brezilyalı yıldız, Çin kulübünde de parmak ısırtan performansa imza atarken, ülkede yaygınlaşan 'korona virüsü' nedeniyle ayrılmaya karar verdiği duyuruldu.

Brezilya basınında yer alan habere göre Palmeiras, Talisca'yı transfer edebilmek için girişimlere başladı. Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun da formasını terlettiği Sambacılar, yıldız futbolcuya resmen talip oldu.

LUXEMBURGO İSTİYOR

Öte yandan Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'nun da Talisca'yı kulübünde görmek için can attığı kaydedildi. Tecrübeli teknik adam, Talisca'nın transferi için yönetime onay verdi.

MALİYETİ EL YAKIYOR

Talisca'nın Palmeiras transferindeki tek sorun, oyuncunun yıllık ücreti olarak görülüyor. Brezilya kulübünün yöneticilerinin, hem Talisca hem de kulübüyle bu konuda görüşmelere başladığı kaydedildi. Menajer Ahmet Bulut, Talisca'nın Beşiktaş'tan ayrılık sürecini açıkladığı konuşmasında oyuncunun parayı seçtiğini ifade ederken, "Talisca, 2 senelik kiralık geldi. Satın alma opsiyonu 25 milyon Euro'ydu. Çok büyük bir para. Talisca'ya Çin'den 11,5 milyon Euro yıllık maaş teklif ettiler. Talisca, parayı seçti." demişti.

'TALISCA ÇİN'DE KAHRAMAN GİBİ'

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Talisca, Çin'de adeta bir kahraman gibi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 27 müsabakada 16 gol 3 asistlik performans sergiledi.

MASKE İLE GEZİYOR

Öte yandan Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüsü için Talisca da önlem alırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüz maskesi ile yaşadığını belirtmişti.

  1. 03.02.2020
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