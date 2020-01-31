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31 Ocak 2020, Cuma
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Ligi’ne virüs engeli

Çin Ligi’ne virüs engeli

  Federasyonu, 'ta başlaması planlanan 'i koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Federasyonu, 'ta başlaması planlanan 'i koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Çin'de şu ana kadar virüsten 170 kişi hayatını kaybetti.

  1. 31.1.2020
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