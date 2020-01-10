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10 Ocak 2020, Cuma
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ve Mannheim dostça bitirdi

Sivasspor ve Mannheim dostça bitirdi

, hazırlık maçında temsilcisi ile berabere kaldı. İlk yarısı 2-2 biten maçta Yiğido'nun gollerini Kılınç (pen.) ve kaydetti. Mannheim'ın golleri ise 'den geldi.

, hazırlık maçında temsilcisi ile berabere kaldı. İlk yarısı 2-2 biten maçta Yiğido'nun gollerini Kılınç (pen.) ve kaydetti. Mannheim'ın golleri ise 'den geldi.

  1. 10.1.2020
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