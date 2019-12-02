TFF kabul etti! Ve Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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kabul etti! Ve 'in hakemliği resmen bitti

TFF kabul etti! Ve Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti

Geçtiğimiz günlerde hakemliği bıraktığını ve bu yönde 'na () dilekçesini gönderdiğini açıklayan 'in bu talebi TFF tarafından da kabul gördü ve Bitnel'in hakemlik kariyeri resmen sona erdi.

2016 yılındaki olaylı - maçından sonra hızlı bir düşüş yaşayan Bitnel'in hakemlik kariyeri böylece resmen noktalanmış oldu.

'de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavili 4 oyuncuya çıkardığı kırmızı kartlar ile hafızalara kazınan 'in hakemlik kariyeri resmen bitti.

Söz konusu müsabakanın ardından önce kokartlı elinden alınan daha sonra B Klasman'a, son olarak da bu sezon (MHK) tarafından İl Hakemliği'ne düşüren Bitnel, geçtiğimiz günlerde bir halı saha maçında hakem arkadaşını dövdüğüne yönelik haberlerle gündem olmuştu.

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 17:41
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