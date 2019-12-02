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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Avrupa'da 'ın kralı Altınordulu Muhammed

Avrupa'da Hallen Cup'ın kralı Altınordulu Muhammed

Altınordu U15 Takımı oyuncusu , Avrupa'nın en büyük 15 yaş altı turnuvası olan MTU 'ta 15 golle krallık tacını taktı.

Oynadığı 8 maçta 15 kez fileleri sarsan genç oyuncu, 17'nci kez düzenlenen dev turnuvada bu unvanı alan ikinci Türk oyuncu oldu. Geçen yıl da yine Altınordu'dan Burak İnce, "gol kralı" ve "en değerli oyuncu" seçilmiş, sezon sonunda da Altınordu A Takımı'na alınmıştı.

'nın Friedrichshafen kentinde düzenlenen turnuva, her yıl Avrupa'nın en iyi 15 yaş altı takımlarını ZF Arena'da buluşturuyor. , , , , , , , ve Ajax gibi devlerin mücadelesine sahne olan MTU 'ta Altınordu ilk gün Valencia'yı 2-1, Kressbronn'u 5-0, SV Kehlen'i 9-0 mağlup etti. Kırmızı-lacivertliler Schalke 04 ile golsüz berabere kalırken, Chelsea'ye 3-2 kaybedip 10 puanla gruptan çıktı.

Altınordu, final serisinde ise İngiliz Arsenal'i 3-2 ile geçerken, Alman ekipleri Bayern Münih'e 3-0, 'a ise 5-3 yenilerek turnuvaya veda etti. Turnuvanın şampiyonu geçen yılki gibi Barcelona olurken, Katalan ekibi finalde Borussia Dortmund'u 5-1 ile geçmeyi başardı. , ilk sekize giren rakiplerinden çok daha az sayıda maç oynamasına rağmen 8 karşılaşmada attığı 15 golle turnuvanın gol kralı unvanını elde etmeyi başardı.

  1. 02.12.2019
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