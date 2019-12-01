Çin Süper Lig'de şampiyon, Taliscalı Guangzhou Evergrande - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Çin 'de şampiyon, Taliscalı

Çin Süper Lig'de şampiyon, Taliscalı Guangzhou Evergrande

Çin 'in son haftasında 'yı 3-0 yenen , şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 30. haftasında eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson 'nın da forma giydiği , 'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Wei Shihao, 55. dakikada Park Ji-soo ve 83. dakikada Elkeson'un attığı gollerle 3-0 galip geldi. İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande, bu sonuçla puanını 72 yaptı ve 'ın 2 puan önünde şampiyon oldu.

Guangzhou ekibi, Çin 'de son 9 yılda 8. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Öte yandan Brezilyalı futbolcu Talisca, bu sezon ligde görev yaptığı 18 maçta 11 gol kaydetti.

  1. 01.12.2019
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