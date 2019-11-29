Trabzonspor'a Talisca müjdesi! Geliyor...

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan başı yanan Trabzonspor, ara transferde nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek istiyor. Bordo-mavililer devre arasında takıma katılacak isimlerle beraber yıllardır özlenen şampiyonluğa edim adımlarla yürümenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına Talisca'yı transfer listesinin başına yazmıştı. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran Bordo-mavililere Çin'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
29 Kasım 2019 Cuma 07:25
Güncelleme: 29.11.2019 07:25
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UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti.
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Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'la geçen Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye mağlup oldu.
Fırtına UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında sahasında konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor'da gözler hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçına çevrilmiş durumda.
Bordo-mavili yönetim de bir yandan ocak ayında takıma katılması beklenen oyuncular için transfer çalışmalarına devam ediyor.