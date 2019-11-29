Trabzonspor'a Talisca müjdesi! Geliyor...

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan başı yanan Trabzonspor, ara transferde nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek istiyor. Bordo-mavililer devre arasında takıma katılacak isimlerle beraber yıllardır özlenen şampiyonluğa edim adımlarla yürümenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına Talisca'yı transfer listesinin başına yazmıştı. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran Bordo-mavililere Çin'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

29 Kasım 2019 Cuma 07:25 Güncelleme: 29.11.2019 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





