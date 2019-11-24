Gomis attı Al-Hilal şampiyon oldu
Bafetimbi Gomis'in de gol attığı Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Al Hilal, Urawa'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ikinci golü eski Galatasaraylı Gomis'ten geldi.
Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi finali 2. maçında Urawa Red Diamonds'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan Suudi Arabistan ekibi, 2000 yılından bu yana ilk defa Asya'nın 1 numaralı kulüp kupasını müzesine götürdü.
PERDEYİ GOMIS KAPATTI
Al-Hilal'i galibiyete taşıyan goller Salem Al Dawsari ve Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Gomis, son dakikalarda skoru 2-0'a taşıyan golüyle Urawa Red Diamonds'ın son ümitlerini de yerle bir etmiş oldu.
Fransız santrfor, attığı golü Süper Lig'de oynadığı dönemden de bilinen aslan sevinciyle yaptı.
90' ??????!!! ???????? ????? ????? ???? @Alhilal_FC ???????? 2-0 .#??????_??????#????_?????_???? pic.twitter.com/M8Ut4rX4Aq— ???? ????? ???? (@theAFCCL_ar) November 24, 2019
Kulüp tarihinde 3. defa bu başarıya uzanan Al-Hilal, yeni ismiyle de ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmış oldu.
Suudi Arabistan ekibi daha önce bu kupayı 1991 ve 2000 yıllarında kazanmıştı.
GOMIS TURNUVANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, ASya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi futbolcusu seçildi. Gomis 14 maçta attığı 11 golle turnuvanın gol kralı seçildi.
?? @BafGomis, the #ACL2019 MVP and Top Scorer!#ACLFinal | #URAvHIL | @Alhilal_FC pic.twitter.com/t9TZegVaYZ— #ACLFinal (@TheAFCCL) November 24, 2019
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 15:32
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Gomis attı Al-Hilal şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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