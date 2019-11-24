Gomis attı Al-Hilal şampiyon oldu

Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi finali 2. maçında Urawa Red Diamonds'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan Suudi Arabistan ekibi, 2000 yılından bu yana ilk defa Asya'nın 1 numaralı kulüp kupasını müzesine götürdü.

PERDEYİ GOMIS KAPATTI

Al-Hilal'i galibiyete taşıyan goller Salem Al Dawsari ve Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Gomis, son dakikalarda skoru 2-0'a taşıyan golüyle Urawa Red Diamonds'ın son ümitlerini de yerle bir etmiş oldu.

Fransız santrfor, attığı golü Süper Lig'de oynadığı dönemden de bilinen aslan sevinciyle yaptı.

Kulüp tarihinde 3. defa bu başarıya uzanan Al-Hilal, yeni ismiyle de ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmış oldu.

Suudi Arabistan ekibi daha önce bu kupayı 1991 ve 2000 yıllarında kazanmıştı.

GOMIS TURNUVANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, ASya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi futbolcusu seçildi. Gomis 14 maçta attığı 11 golle turnuvanın gol kralı seçildi.