UEFA'dan Kamil Çetin'e görev
UEFA, FIFA Kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin'i Rusya'da yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
UEFA'dan Kamil Çetin'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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