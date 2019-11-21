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21 Kasım 2019, Perşembe
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'dan 'e görev

UEFA'dan Kamil Çetin'e görev

, Kokartlı futsal hakemi 'i 'da yapılacak UEFA A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.

'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Kokartlı Futsal Hakemlerimizden , 18-23 Kasım 2019 tarihleri arasında 'da düzenlenecek A Grubu müsabakalarında görev alacak. A Grubu'nda Sport Club KPRF, Futsal Klub Dobovec, FC Mostar SG, FP Halle-Gooik takımları mücadele edecek" denildi.

  1. 21.11.2019
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