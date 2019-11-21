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21 Kasım 2019, Perşembe
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FIFPro'dan skandal açıklama!

FIFPro'dan skandal açıklama!

(FIFPro) resmi internet sitesinden paylaştığı skandal yazıyla, futbolcuları 'den bazı kulüplere transfer olurken dikkatli olmaları gerektiği şeklinde bir uyarı yaptı.

(FIFPro), resmi internet sitesi üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.

Birlik, futbolculara , Karabükspor, , , , Ankaragücü, ve 'a transfer olurken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Paylaşılan metinde, 2019 yılı itibarıyla bu kulüplerin Uyuşmazlık Çözüm Odası'nda birçok davasının bulunduğu ifade edildi. Oyunculara maaşlarının ödenmesinde sorun yaşayabilecekleri konusunda tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. "Oyunculara 'de bir kulübe transfer olmadan önce sözleşmelerini bir sendika ya da avukat tarafından iyice kontrol edilmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz" denildi.

İYİ NİYETLİ BİR AÇIKLAMA DEĞİL

FIFPro'nun, Türk kulüplerinin adını vererek bu şekilde açıklama yapması ancak diğer ülkelerde de benzer sorunlar yaşanmasına rağmen herhangi bir uyarısının bulunmaması iyi niyetli bir yaklaşım olarak algılanmadı.

  1. 21.11.2019
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