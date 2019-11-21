FIFPro'dan skandal açıklama!
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) resmi internet sitesinden paylaştığı skandal yazıyla, futbolcuları Türkiye'den bazı kulüplere transfer olurken dikkatli olmaları gerektiği şeklinde bir uyarı yaptı.
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), resmi internet sitesi üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.
Birlik, futbolculara Karabükspor, Karabükspor, Bursaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Ankaragücü, Elazığspor ve Eskişehirspor'a transfer olurken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Paylaşılan metinde, 2019 yılı itibarıyla bu kulüplerin FIFA Uyuşmazlık Çözüm Odası'nda birçok davasının bulunduğu ifade edildi. Oyunculara maaşlarının ödenmesinde sorun yaşayabilecekleri konusunda tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. "Oyunculara Türkiye'de bir kulübe transfer olmadan önce sözleşmelerini bir sendika ya da avukat tarafından iyice kontrol edilmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz" denildi.
İYİ NİYETLİ BİR AÇIKLAMA DEĞİL
FIFPro'nun, Türk kulüplerinin adını vererek bu şekilde açıklama yapması ancak diğer ülkelerde de benzer sorunlar yaşanmasına rağmen herhangi bir uyarısının bulunmaması iyi niyetli bir yaklaşım olarak algılanmadı.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
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