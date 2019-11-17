Rusya-Belçika maçında ilginç olay! 10 dakika boyunca...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'nın deplasmanda Rusya'yı 4-1 mağlup ettiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Belçika Milli Takımı'nın defans oyuncusu Dedryck Boyata, maçın ikinci yarısında yaklaşık 10 dakika boyunca takım arkadaşı Michy Batshuayi'nin formasıyla mücadele etti. Yıldız futbolcu ise o sıralarda yedek kulübesinde oturuyordu.

Hatanın fark edilmesiyle Boyata formasını değiştirdi. Bu olay sosyal medyada da günün konusu haline geldi.



