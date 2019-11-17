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17 Kasım 2019, Pazar
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- maçında ilginç olay! 10 dakika boyunca...

Rusya-Belçika maçında ilginç olay! 10 dakika boyunca...

Milli Takımı'nın Belçikalı defans oyuncusu , EURO 2020 Elemeleri'nde 'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında yaklaşık 10 dakika takım arkadaşı Batshuayi'nin formasıyla mücadele etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 'nın deplasmanda 'yı 4-1 mağlup ettiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Belçika Milli Takımı'nın defans oyuncusu , maçın ikinci yarısında yaklaşık 10 dakika boyunca takım arkadaşı Michy Batshuayi'nin formasıyla mücadele etti. Yıldız futbolcu ise o sıralarda yedek kulübesinde oturuyordu.

Hatanın fark edilmesiyle Boyata formasını değiştirdi. Bu olay sosyal medyada da günün konusu haline geldi.


  1. 17.11.2019
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