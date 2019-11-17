Belçika Milli Takımı'nın Belçikalı defans oyuncusu Dedryck Boyata, EURO 2020 Elemeleri'nde Rusya'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında yaklaşık 10 dakika takım arkadaşı Batshuayi'nin formasıyla mücadele etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'nın deplasmanda Rusya'yı 4-1 mağlup ettiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı.
Belçika Milli Takımı'nın defans oyuncusu Dedryck Boyata, maçın ikinci yarısında yaklaşık 10 dakika boyunca takım arkadaşı Michy Batshuayi'nin formasıyla mücadele etti. Yıldız futbolcu ise o sıralarda yedek kulübesinde oturuyordu.
Hatanın fark edilmesiyle Boyata formasını değiştirdi. Bu olay sosyal medyada da günün konusu haline geldi.
- 17.11.2019
Rusya-Belçika maçında ilginç olay! 10 dakika boyunca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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