Bosna Hersek karıştı

Bosna Hersek'te hareketli günler yaşanıyor. Ülkede yapılan operasyonların ardından şike yaptıkları iddiasıyla birçok futbol hakemi sorguya alındı. Operasyonda Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Irfan Duriç ve kurullardan birçok isim de gözaltına alınanlardandı.