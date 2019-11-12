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12 Kasım 2019, Salı
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karıştı

Bosna Hersek karıştı

'te hareketli günler yaşanıyor. Ülkede yapılan operasyonların ardından şike yaptıkları iddiasıyla birçok hakemi polis tarafından sorguya alındı.

'te hareketli günler yaşanıyor. Ülkede yapılan operasyonların ardından şike yaptıkları iddiasıyla birçok hakemi sorguya alındı. Operasyonda Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Irfan Duriç ve kurullardan birçok isim de gözaltına alınanlardandı.

  1. 12.11.2019
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