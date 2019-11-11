Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

Hollanda'nın geleceği en parlak genç yetenekleri arasında gösterilen ve Barcelona'nın da yakından takip ettiği 16 yaşındaki Naci Ünüvar, Hollanda basınına verdiği özel röportajda karakterinden hedeflerine, milli takım tercihinden inancına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte genç yıldızın o açıklamaları.
11 Kasım 2019 Pazartesi 21:40
Güncelleme: 11.11.2019 21:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hollanda Milli Takımı formasıyla FIFA U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Türk oyuncu Naci Ünüvar, Hollanda basınına özel bir röportaj verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşanm tarzından kariyer hedeflerine, dini inancından milli takım tercihine kadar pek çok konuda merak edilen soruları yanıtladı.
"Hollanda için elimden gelenin en iyisini veriyorum" diyen Naci, hakkında çıkan "Tam performansını sahaya yansıtmıyor" şeklindeki eleştirilerle ilgili ise "Kibirli biri değilim ama eğer koşmaz, mücadele etmezsem onların haklı olduğunu düşünürüm."
"Ben yeteneklerimi, kalitemi biliyorum. Ben, 2 hafta boyunca gollerimi atar, asistlerimi yaparım, sonra keyfime bakarım diye düşünen biri değilim" ifadelerini kullandı.
"BABAM BANA TEMBİHLEDİ, 'KENDİNİ KAYBETME NACİ' DEDİ" Henüz 16 yaşında Instagram'da 123 bin takipçiye ulaşan Naci Ünüvar, kısa sürede bu kadar popülerleşmesi hakkında da konuştu.