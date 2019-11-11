Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

"Hollanda için elimden gelenin en iyisini veriyorum" diyen Naci, hakkında çıkan "Tam performansını sahaya yansıtmıyor" şeklindeki eleştirilerle ilgili ise "Kibirli biri değilim ama eğer koşmaz, mücadele etmezsem onların haklı olduğunu düşünürüm."