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06 Kasım 2019, Çarşamba
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finalinin yeni yeri belli oldu

Libertadores Kupası finalinin yeni yeri belli oldu

Şili'nin ev sahipliği yapacağı 'nın "" olarak kabul edilen finalinin, ülkede 3 haftadır süren şiddetli protestolar nedeniyle Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

ülkesi Şili'de devam eden şiddetli protestolar, geçen hafta iptal edilen iki uluslararası zirvenin ardından başkent Santiago'da oynanması planlanan final maçını da kaybettirdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu () tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şili'deki protestolar nedeniyle, futbolcuların ve taraftarların güvenliği göz önüne alınarak, Libertadores Kupası final maçının 'da Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

Güney Amerika'nın "" olarak kabul edilen ve CONMEBOL tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde, Arjantin'in köklü klüplerinden ile Brezilyalı ekip Flamengo, Lima'daki Monumental Stadyumu'nda, 23 Kasım'da (TSİ) 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Geçen yıl, iki Arjantinli ezeli rakip River Plate ile arasında Arjantin'in başkenti 'te oynanması planlanan Libertadores Kupası finali, maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine ertelenmiş ve karşılaşmanın oynanacağı yer değişmişti.

Şili'de iki haftadan fazla bir süredir devam eden protestolar nedeniyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi de iptal edilmişti.

  1. 06.11.2019
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