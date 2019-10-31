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31 Ekim 2019, Perşembe
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Ampute futbolda başlıyor

Ampute futbolda Süper Lig başlıyor

Federasyonunun () "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ampute futbolda , 3 Kasım'da başlayacak.

'den yapılan açıklamada, Ampute Süper Ligi'nde sezonun, Ankara'da 3 Kasım Pazar günü saat 12.00'de oynanacak Ampute-Konya Engellilergücü maçıyla başlayacağı belirtildi.

Süper Lig'de tamamı 3 Kasım'da oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

12.00 Ortotek Gaziler Ampute-Konya Engellilergücü (Batıkent Kardelen Spor Tesisleri-Ankara)

13.00 Gençlik ve Spor-Bursa Ampute (Kuruçeşme Futbol Sahası-İzmir)

13.30 Engellilergücü-Şahinbey ve Spor (Esenyurt Belediyesi Turgut Özel Stadı-İstanbul)

14.00 Engelliler-TSK Rehabilitasyon ve (Ayazağa Yusuf Tunaoğlu-İstanbul)

14.00 Büyükşehir Belediyespor-Pendik Engelliler (Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası-Malatya)

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, şunları kaydetti:
"Bugün , 600'e yakın oyuncusu, , 1. Lig ve 2 gruplu 2. Lig organizasyonu ile açık ara dünyanın ampute üssü olmuştur. TFF ailesi olarak, 2006'dan itibaren ana sponsorlarımız Turkcell ve Nike'ın ampute futbola da sponsor olması, Riva kampları, iletişim gibi çok yönlü desteklerle ampute futbolun gelişimine katkı yaptık. Geçmişte Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın önce 2020'de Polonya'da 2. Avrupa şampiyonluğu ve devamında 2022'de dünya şampiyonu olarak başarılarını taçlandıracağını düşünüyorum."

  1. 31.10.2019
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