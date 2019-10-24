UEFA'dan Fransa'ya para cezası

UEFA, Arnavutluk'un milli marşını maç öncesi seremonide yanlış çalan Fransa'ya cezayı kesti.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'nın, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk ettiği maç öncesi seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalınmıştı. Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başlamıştı.

Olay sonrası Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'nin özür dilemesi de yetmedi. UEFA Fransa'ya 20 bin Euro para cezası kesti.