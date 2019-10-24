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24 Ekim 2019, Perşembe
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'dan 'ya para cezası

UEFA'dan Fransa'ya para cezası

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 'u ağırlayan 'ya, konuk takımın milli marşını yanlış çaldığı için 20 bin Euro para cezası verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

, 'un milli marşını maç öncesi seremonide yanlış çalan 'ya cezayı kesti.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'nın, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk ettiği maç öncesi seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalınmıştı. Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başlamıştı.

Olay sonrası Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'nin özür dilemesi de yetmedi. UEFA Fransa'ya 20 bin Euro para cezası kesti.

  1. 24.10.2019
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