Luis Nani tarih yazdı! ABD onu konuşuyor...
Sporting'ten Şubat ayında Orlando City'e transfer olan Luis Nani, MLS kulübünün tarihine geçti. Nani, MLS ekibi Orlando City'de aynı sezonda çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu.
Orlando City'nin yıldız futbolcusu Luis Nani, MLS kulüp tarihine geçti. Portekizli yıldız, Orlando City'de aynı sezonda çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu.
Orlando City formasıyla bu sezon 12 gol atan Nani, Cincinatti maçında da asist sayısını 10'a yükseltti.
Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.
- 01.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Luis Nani tarih yazdı! ABD onu konuşuyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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