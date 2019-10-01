Luis Nani tarih yazdı! ABD onu konuşuyor... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Luis Nani tarih yazdı! ABD onu konuşuyor...

tarih yazdı! ABD onu konuşuyor...

Luis Nani tarih yazdı! ABD onu konuşuyor...

Sporting'ten Şubat ayında 'e transfer olan , kulübünün tarihine geçti. Nani, MLS ekibi Orlando City'de aynı sezonda çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu.

'nin yıldız futbolcusu , kulüp tarihine geçti. Portekizli yıldız, Orlando City'de aynı sezonda çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu.

Orlando City formasıyla bu sezon 12 gol atan Nani, Cincinatti maçında da asist sayısını 10'a yükseltti.

'de 2015-2016 sezonunda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.

  1. 01.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luis Nani tarih yazdı! ABD onu konuşuyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN