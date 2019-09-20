Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu. Tecrübeli isim, NorthEast United ile sözleşme imzaladı.
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü futbolcu yeni sezonda NorthEast United takımında forma giyecek. Sarı-Kırmızılı forma ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.
Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Asamoah Gyan Hindistan takımlarından NorthEast United ile sözleşme imzaladı.
- 20.09.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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