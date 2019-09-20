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20 Eylül 2019, Cuma
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Hindistan'a transfer oldu

Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu

İstikbal Mobilya ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ganalı futbolcu , Hindistan'a transfer oldu. Tecrübeli isim, NorthEast United ile sözleşme imzaladı.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya forması giyen tecrübeli golcü futbolcu yeni sezonda NorthEast United takımında forma giyecek. Sarı-Kırmızılı forma ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Hindistan takımlarından NorthEast United ile sözleşme imzaladı.

  1. 20.09.2019
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