Nihat Özdemir UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemekte bir araya geldi. İkilinin UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdiği kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Liverpool ile Chelsea takımları arasında yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, genel sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in de yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Nihat Özdemir ve Aleksander Ceferin'in, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdiği kaydedildi.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Nihat Özdemir UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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