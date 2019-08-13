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13 Ağustos 2019, Salı
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Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Nihat Özdemir UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Başkanı () , Başkanı ile yemekte bir araya geldi. İkilinin UEFA maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdiği kaydedildi.

'den yapılan açıklamada, ile takımları arasında yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, UEFA Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili , TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, genel sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı 'in de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, ve 'in, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdiği kaydedildi.


  1. 13.08.2019
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