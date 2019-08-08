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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Büyük tartışma: " programına katılmadı"

Büyük tartışma: "Galatasaray 15 Temmuz programına katılmadı"

Spor'da yayınlanan '' programına yorumcu olarak katılan 'nun açıklamaları tartışma yarattı! destanının üçüncü yılında 'nda yapılan anma törenine 'ı temsilen kimsenin katılmadığını belirten Niğdelioğlu'yla ilgili sarı-kırmızılı kulüp yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

"ANMA TÖRENİNE BİR TEK GALATASARAY'DAN YETKİLİ GİTMEDİ"
programında destanını anma törenine sarı-kırmızılı kulüpten hiçbir yetkilinin katılmamasına tepki gösteren Niğdelioğlu, 'a devletin ve hükümetin ciddi yatırımlar yaptığını belirterek "15 Temmuz Şehitleri'ni anma törenine bir tek Galatasaray'dan yetkili gitmedi. Bu kadar insanımızı kaybettik, 250 şehit verdik. Galatasaray Kulübü'ne bu devlet bu hükümet çok ciddi yatırımlar yaptı." dedi.

DİĞER KULÜP BAŞKANLARI ANMA TÖRENİNDEYDİ
Başkan 'ın konuşma yaptığı ve şehitler için duaların edildiği 15 Temmuz destanı anma törenine Başkanı , Başkanı , Başkanı , Fenerbahçe Başkanı , Başkanı Mecnun Odyakmaz, Ankaragücü Başkanı ve Başkanı Erol Bedir katılmıştı.

Ferudun Niğdelioğlu:


GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA



  1. 08.08.2019
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