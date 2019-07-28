Napoli ile Liverpool, hazırlık maçında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde karşılaştı. İki takımın da as kadrolar ile başladığı maçı Napoli 3-0 kazandı.
Napoli ile Liverpool, hazırlık maçında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde karşılaştı. İki takımın da as kadrolar ile başladığı maçı Napoli 3-0 kazandı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lorenzo Insigne, 29. dakikada Arkadiusz Milik ve 52. dakikada Amin Younes kaydetti. Fenerbahçe'den 16 milyon euroya transfer edilen Eljif Elmas ise Liverpool karşısında süre bulamadı.
- 28.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Napoli Liverpool'a fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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