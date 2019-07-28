Napoli Liverpool'a fark attı

Napoli ile Liverpool, hazırlık maçında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde karşılaştı. İki takımın da as kadrolar ile başladığı maçı Napoli 3-0 kazandı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lorenzo Insigne, 29. dakikada Arkadiusz Milik ve 52. dakikada Amin Younes kaydetti. Fenerbahçe'den 16 milyon euroya transfer edilen Eljif Elmas ise Liverpool karşısında süre bulamadı.