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28 Temmuz 2019, Pazar
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'a fark attı

Napoli Liverpool'a fark attı

ile , hazırlık maçında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde karşılaştı. İki takımın da as kadrolar ile başladığı maçı Napoli 3-0 kazandı.

ile , hazırlık maçında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde karşılaştı. İki takımın da as kadrolar ile başladığı maçı Napoli 3-0 kazandı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lorenzo Insigne, 29. dakikada Arkadiusz Milik ve 52. dakikada Amin Younes kaydetti. 'den 16 milyon euroya transfer edilen Eljif Elmas ise Liverpool karşısında süre bulamadı.

  1. 28.07.2019
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