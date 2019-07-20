Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti
Feyenoord'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan genç futbolcu Orkun Kökçü milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Feyenoord ile sözleşmesini uzatan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giymişti. TRT Spor'un haberine göre, genç futbolcu milli takım hakkını Türkiye'den yana kullandı ve bundan sonra Türkiye Milli takım forması giyecek.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
Transfer döneminde Beşiktaş'la ismi anılan Orkun Kökçü Feyenoord'da forma giyiyor. Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı. Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 20.07.2019
- Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!
- Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!
- Galatasaray'da hazırlık maçının faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor... Son dakika haberleri
- Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı... Son dakika haberleri
-
Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
-
Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
-
Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.