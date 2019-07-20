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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'yi seçti

Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti

'da forma giyen ve bir dönem 'ın da gündeminde yer alan genç futbolcu tercihini 'den yana kullandı.

ile sözleşmesini uzatan , alt yaş kategorilerinde forması giymişti. Spor'un haberine göre, genç futbolcu hakkını 'den yana kullandı ve bundan sonra Türkiye Milli takım forması giyecek.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

döneminde 'la ismi anılan Orkun Kökçü Feyenoord'da forma giyiyor. Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı. Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


  1. 20.07.2019
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