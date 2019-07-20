Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti

Feyenoord ile sözleşmesini uzatan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giymişti. TRT Spor'un haberine göre, genç futbolcu milli takım hakkını Türkiye'den yana kullandı ve bundan sonra Türkiye Milli takım forması giyecek.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Transfer döneminde Beşiktaş'la ismi anılan Orkun Kökçü Feyenoord'da forma giyiyor. Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı. Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



