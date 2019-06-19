Eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

Platin'nin iletişim ekibi, Platini'nin tutuklanmasının yerel saatle 12.30'da sona erdiğini söyledi.

Fransız yetkililer Fransa ve Juventus futbolunun efsane ismine karşı herhangi bir suçlamada bulunmazken, Platini'nin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği belirtildi.

Platini, serbest bırakılmasının ardından "Uzun sürdü, ancak soru sayısı göz önüne alındığında bundan farklı olamazdı. Bana EURO 2016, Rusya'daki Dünya Kupası, Paris Saint-Germain, FIFA hakkında sorular sordular" ifadelerini kullandı.

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle salı günü Fransa'da gözaltına alınmıştı.

Fransız futbol adamı, rüşvet iddialarıyla ilgili 2 yıl önce de ifade vermişti. Platini, 2022 Dünya Kupası oyunu daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğini açıklamasına rağmen, oylama sonrasında Katar lehine oy kullandığını söylemişti.

Dün, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı da soruşturma kapsamında ifade verdi. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, Platini'yi karar değiştirmeye eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy'nin ittiğini belirtiyor. Sarkozy'nin, aralarında Blatter, Sarkozy'nin de bulunduğu 4 üyeye Katar'a oy vermeleri yönünde telkinde bulunduğunu iddia ediliyor.

İddiaya göre olaylar, 2010'da yaşandı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, danışmanı Claude Gueant, Katar Emiri ve Michel Platini bir araya geldi. Yemekte, Dünya Kupası öncesi verilecek oylar görüşüldü. Katar Emiri, lehine verilen oylar karşılığında ticari anlaşmalar vaat etti.

PLATINI KİMDİR?

Michel Platini, 21 Haziran 1955 tarihinde Fransa'da dünyaya gelmiştir. Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü art arda 3 kez kazanan ilk futbolcudur. IFFHS tarafından 20. yüzyılın en iyi 7. futbolcusu seçildi. Birçok kişi tarafından döneminin en şık oyuncularından biri ve gelmiş geçmiş en büyük Fransız futbolcusu olarak gösterilmektedir.

Platini 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Fransa millî futbol takımının bir parçasıydı, ve turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmiş ve gol kralı olmuştu. 1978, 1982 ve 1986 Dünya Kupaları'na katıldı, ve ikisinde yarı finale ulaştı. Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez ve Jean Tigana Fransızlar tarafından "carré magique" (büyülü kare) olarak gösterilmekteydi.

Bir frikik ustasıydı; milli takımında ve Juventus için birçok ölü topu gole çevirdi. Platini Juventus'da 5 yıl oynadı.

UEFA BAŞKANLIĞI YAPTI

Temmuz 2006'da UEFA Başkanlığına aday olacağını açıklayan Michel Platini, 26 Ocak 2007'de yapılan oylamada Lennart Johansson'un 23 oyuna karşılık 27 oy alarak başkan seçilmiştir.

8 Ekim 2015'te FIFA Etik kurulu, naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak ve UEFA Başkanı Michel Platini'ye usülsüz ödeme yapmakla itham edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter'le birlikte Michel Platini'nin de görevini 90 günlüğüne askıya almıştır.

Kendisine verilen cezadan dolayı önce FIFA Temyiz Kurulu'na sonra da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a giden Michel Platini beklediği kararı alamayınca UEFA Başkanlığı'nan istifa etti.

FUTBOLDAN MEN CEZASI ALDI

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi.

FIFA Etik Komitesi, dünya futbolunu sarsan FIFA ve UEFA'daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, 20'ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8'er yıl futboldan men cezası verdi..

Bu kararın ardından Michel Platini FIFA Temyiz Kurulu'na gitti. Temyiz Kurulu'nun cezayı 6 yıla düşürmesinin ardından Platini, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ne gitti. CAS ise Platini'nin cezasını 6 yıldan 4 yıla düşürdü.Bu ceza ile Michel Platini, futboldan 4 yıl süreyle men edildi.