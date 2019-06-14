Ekvador dünya üçüncüsü oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Ekvador dünya üçüncüsü oldu

Ekvador dünya üçüncüsü oldu

Ekvador dünya üçüncüsü oldu

Altı 'nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle 'yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Altı 'nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle 'yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında, İtalya ile Ekvador, Gdynia Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklarla geçen ve normal süresi 0-0 berabere biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, 104. dakikada Richard Mina ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak dünya üçüncüsü oldu. İtalya, uzatmaların 95. dakikasında Marco Olivieri ile penaltı atışından faydalanamadı.

ile arasında yarın Lodz Stadı'nda oynanacak final maçı, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

  1. 15.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekvador dünya üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN