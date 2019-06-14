Ekvador dünya üçüncüsü oldu
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle İtalya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle İtalya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında, İtalya ile Ekvador, Gdynia Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla geçen ve normal süresi 0-0 berabere biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, 104. dakikada Richard Mina ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak dünya üçüncüsü oldu. İtalya, uzatmaların 95. dakikasında Marco Olivieri ile penaltı atışından faydalanamadı.
Güney Kore ile Ukrayna arasında yarın Lodz Stadı'nda oynanacak final maçı, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.
- 15.06.2019
- Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı
- Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!
- Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...
- Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!
- Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri
-
Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
-
Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
-
Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
Ekvador dünya üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.