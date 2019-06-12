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12 Haziran 2019, Çarşamba
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2 yıl daha Palmeiras'ta

Felipe Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta

Bir dönem 'ın da formasını giyen Brezilyalı futbolcu , ile olan sözleşmesini uzattı. Yapılan açıklamada, "Bu yıl sonunda bitecek olan kontrat, 2021 Aralık ayına kadar geçerlidir" denildi.

Ligi takımlarından Palmeiras, futbolcusu 'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018 Brezilya şampiyonluğunda büyük payı olan Felipe Melo'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu yıl sonunda bitecek olan kontrat, 2021 Aralık ayına kadar geçerlidir" denildi.

Bir dönem forması da giyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yılının başında katıldığı Palmeiras'ta 115 maça çıkıp 7 gol attı.

  1. 12.06.2019
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