Felipe Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta
Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Palmerias ile olan sözleşmesini uzattı. Yapılan açıklamada, "Bu yıl sonunda bitecek olan kontrat, 2021 Aralık ayına kadar geçerlidir" denildi.
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras, futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018 Brezilya şampiyonluğunda büyük payı olan Felipe Melo'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu yıl sonunda bitecek olan kontrat, 2021 Aralık ayına kadar geçerlidir" denildi.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yılının başında katıldığı Palmeiras'ta 115 maça çıkıp 7 gol attı.
- 12.06.2019
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Yorum
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Yorum
baksoy Şenol hocanın elinde MESSİ varken başka futbolculardan medet umuyor ? Girdikten sonra performansı parmak ısırtırdı ? Tabiki bir de YAZICI
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Yorum
baksoy Başkanım bırakalım o bize yalvarsın ? Yani 1 milyon EURO ' yu hangi kulüp ona verir ? Bize altyapımız yeter ? Futbolcular bize yalvarsın ?
Felipe Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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