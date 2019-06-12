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12 Haziran 2019, Çarşamba
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biletleri satışa çıktı

EURO 2020 biletleri satışa çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () finallerinin bilet satışı başladı. 'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.

, , , , , İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, , , , Romanya ve 'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www..com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.

12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.

  1. 12.06.2019
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