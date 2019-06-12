EURO 2020 biletleri satışa çıktı

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.

12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.