EURO 2020 biletleri satışa çıktı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.
Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.
12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.
- 12.06.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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