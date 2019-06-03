Zlatan Ibrahimovic'ten muhteşem gol!
Attığı fantastik gollerle adından sıkça söz ettiren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yine klasına yakışır bir gol kaydetti. New England karşısında sahaya çıkan tecrübeli yıldız, attığı mükemmel golle yine gündem oldu.
MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, New England karşısında muhteşem bir gole imza attı.
Ceza sahası içine düşen topu önce göğsüne alan ve sonrasında sektiren 37 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı röveşata vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Zlatan'ın bu golü Los Angeles Galaxy'ye yetmedi ve mücadele New England'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İşte Zlatan'ın maça damga vuran o golü;
???? ZLATAN BICYCLE KICK ???? pic.twitter.com/F8OUYtYWwK— Major League Soccer (@MLS) 3 Haziran 2019
- 03.06.2019
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