FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Kupası 2 yıl 'da

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da

Kupası, 2 yıl boyunca 'ın ev sahipliğinde yapılacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek Kupası'nın 2022 FIFA 'na da ev sahipliği yapacak için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.

Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce , , Fas ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmişti. ekibi , son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

  1. 03.06.2019
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