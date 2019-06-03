FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.
Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce Brezilya, Japonya, Fas ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmişti. İspanya ekibi Real Madrid, son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.
- 03.06.2019
-
Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
-
Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
-
Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.