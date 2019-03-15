Luis Enrique'den farklı kadro tercihi
15 Mart 2019, Cuma
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'den farklı kadro tercihi

Luis Enrique'den farklı kadro tercihi

Teknik Direktörü , F Grubu'nda, Norveç ve Malta ile oynayacakları maçlar için aday kadroyu açıkladı.

Teknik direktör Enrique'nin, F Grubu'nda 23 Mart'ta Norveç ve 26 Mart'ta Malta ile oynayacakları maçlar için açıkladığı 23 kişilik aday kadro, İspanyol basınını şaşırttı.

'den Koke ve Saul, 'den Isco gibi İspanyol futbolcuları kadro dışında bırakan , Juan Bernat (), Sergi Gomez (Sevilla), (Napoli), Daniel Parejo (), (Sevilla), Iker Muniain (), Sergio Canales () ve () gibi "beklenmeyen" isimleri milli takıma çağırdı.

Luis Enrique, aday kadro ile ilgili İspanyol gazetecilerin sorularına, "Tüm futbolcuların kapsamlı bir izlemesi yapıldı. Kadroya alınamayanların birçoğu çağrılabilirdi. Bu bir devrim değil, olsa olsa evrim." cevabını verdi.

'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Real Betis)

Defans: Jose Luis Gaya (Valencia), Jordi Alba (), Juan Bernat (Paris Saint Germain), Sergi Gomes (Sevilla), Mario Hermoso (Espanyol), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Jesus Navas (Sevilla)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez Cascante (Atletico Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Fabian Ruiz Pena (Napoli), Daniel Parejo (Valencia), Sergio Canales (Real Betis)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Rodrigo Moreno Machado (Valencia), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Juan Mata (Getafe)

  1. 15.03.2019
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