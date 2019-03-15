Almanya'nın aday kadrosu açıklandı – Fotomaç – 15 Mart 2019
15 Mart 2019, Cuma
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'nın aday kadrosu açıklandı

Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, Sırbistan ve Hollanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, Sırbistan ve Hollanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Mart'ta Wolfsburg kentinde hazırlık maçında Sırbistan ve 24 Mart'ta Amsterdam'da 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın 23 kişilik aday kadrosu belirlendi.

Açıklamada, teknik direktör 'ün, Leipzig takımından , 'den ve 'den 'i ilk kez aday kadroya aldığı ifade edildi.

Aday kadroda 'de forma giyen Türk asıllı 'ın yanı sıra 'in kalecisi ve 'dan da yer alıyor.

Löw, Frankfurt kentinde düzenlenen basın toplantısında, Bayern Münih'te forma giyen , Thomas Müller ve Jerome Boateng'in kadroya dahil edilmediğini, değişim yapmanın kendileri için gerekli olduğunu söyledi. Bu oyuncuların yaşadığı hayal kırıklığını anladığını ifade eden Löw, değişim için şimdi doğru bir zamanın olduğunu kaydetti.

Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

SAVUNMA: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah ()

ORTA SAHA: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid)

FORVET: Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (Leipzig)

  1. 15.03.2019
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