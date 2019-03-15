Sosyal medya gündemi (15 Mart 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (15 Mart 2019)
Sosyal medyada öne çıkan paylaşımları derledik. Kulüplerimiz, Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı hakkında lanet mesajları paylaştı.
15 Mart 2019 Cuma 11:24
Güncelleme: 15.03.2019 13:52
İngiltere Premier Lig ekipi Manchester City Yeni Zelanda'da ki saldırı hakkında aklımız orda tweti attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere Premier Lig ekipi Liverpool Yeni Zelanda'da ki saldırı hakkında aklımız orda tweti attı.
İngiltere Premier Lig ekipi Tottenham Yeni Zelanda'da ki saldırı hakkında aklımız orda tweti attı.
İngiltere Premier Lig ekipi Manchester United Yeni Zelanda'da ki saldırı hakkında aklımız orda tweti attı.
Gomis'in Yeni Zelanda paylaşımı.