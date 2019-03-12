UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
12 Mart 2019, Salı
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'dan 'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

kokartlı hakem , Portekiz'in Porto ile 'nin Tottenham genç takımları arasında yarın oynanacak Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto şehrindeki CTFD Porto Gaia Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Gökmen Baltacı yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

  1. 12.03.2019
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