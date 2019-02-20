Devlet Bahçeli'den derbi yorumu
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'den derbi yorumu

Devlet Bahçeli'den derbi yorumu

Genel Başkanı , - derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lideri , Pazartesi günü oynanacak - derbisiyle ilgili soruyu yanıtladı.

'da gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli, derbiyle ilgili, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin berabere kalmasını tavsiye ederim. Beşiktaş yenilirse ayıp olur. Yenerse de Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım' yaklaşımı Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksek uçar." yorumunu yaptı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

  1. 20.2.2019 15:03
  2. Güncelleme: 20.2.2019 15:12
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