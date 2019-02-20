Devlet Bahçeli'den derbi yorumu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruyu yanıtladı.
Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli, derbiyle ilgili, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin berabere kalmasını tavsiye ederim. Beşiktaş yenilirse ayıp olur. Yenerse de Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım' yaklaşımı Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksek uçar." yorumunu yaptı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
- 20.2.2019 15:03
- Güncelleme: 20.2.2019 15:12
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Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
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Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 2
Yorum
ged 61 yürü be hocam..büyük takım hocalarından ne eksiğin var..canı gönülden başarılar...
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Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 2
Yorum
baksoy AKHİSARA bundan sonra gaz verse verse Yılmaz VURAL verir ?
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