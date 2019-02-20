7-24 açık olacak
20 Şubat 2019, Çarşamba
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7-24 açık olacak

7-24 açık olacak

Kasapoğlu, spor merkezlerinin 7 gün 24 saat açık olacağını söyledi ve ekledi: Artık vaktim yok demeyin istediğinizde gelin.

Gençlık ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nde düzenlenen "Sporla Kal, Güvende Kal" programına katıldı. 'ın liderliğinde 2002'den bu yana sporda çok önemli tesisleşme hamleleri ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı. , sporun insanı zihnen ve bedenen sağlıklı tuttuğunu belirterek, herkesi spor tesislerine davet etti. Spor merkezlerinin 7 gün 24 saat açık olacağını müjdeleyen Bakan Kasapoğlu, "'Benim gündüz vaktim yok, işe gidiyorum, okula gidiyorum' diyen halkımız, günün her saatinde spor tesislerimize girebilirsiniz" dedi. Bakan Kasapoğlu, " illeti başta olmak üzere tüm kötülükleri yenmede spor önemli araç" diye konuştu.
  1. 20.2.2019
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