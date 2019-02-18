TFF ile kulüp başkanları arasında kritik görüşme
18 Şubat 2019, Pazartesi
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ile kulüp başkanları arasında kritik görüşme

TFF ile kulüp başkanları arasında kritik görüşme

ve kulüp başkanları 'da bir toplantı gerçekleştirecek.

ve Süper Ligdeki takımların başkanlarının katılacağı toplantı 'da gerçekleştirilecek. Toplantının ana konusu kulüplerin borçlandırılmasının yapılandırılması olarak belirlendi. Türkiyedeki neredeyse bütün kulüplerin banka borçlarıyla ilgili sıkıntılarının bulunması bu toplantıyı çok önemli hale getirmiş durumda.
  1. 18.2.2019 16:07
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