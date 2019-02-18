Paraguay'da Berizzo dönemi
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Paraguay'da Berizzo dönemi

Paraguay'da Berizzo dönemi

Paraguay Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

Paraguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Osorio'nun istifasıyla boşalan milli takımın teknik direktörlük görevini, Arjantinli üstlenecek.

49 yaşındaki Berizzo, 'nın Şili Milli Takımı'nda yardımcılığını yaparak başladığı teknik adamlık kariyerinde Estudiantes, O'Higgins, Celta Vigo, Sevilla ve takımlarını çalıştırdı.

  1. 18.2.2019 21:58
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