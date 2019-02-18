Nani kariyerini ABD'de sürdürecek
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Nani kariyerini ABD'de sürdürecek

Nani kariyerini ABD'de sürdürecek

ABD kulübü , bir dönem 'de forma giyen Portekizli futbolcu Nani ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından , Portekizli kanat oyuncusu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orlando City, Nani'yi 'dan bedelsiz olarak renklerine bağladı. Portekiz Milli Takımı formasını 112 kez giyen futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

, , Lazio gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan 32 yaşındaki Nani, 2015-2016 sezonunda da 'de oynadı.

  1. 18.2.2019 22:02
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