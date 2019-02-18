Nani kariyerini ABD'de sürdürecek
ABD kulübü Orlando City, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli futbolcu Nani ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Orlando City, Portekizli kanat oyuncusu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orlando City, Nani'yi Sporting Lizbon'dan bedelsiz olarak renklerine bağladı. Portekiz Milli Takımı formasını 112 kez giyen futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Manchester United, Valencia, Lazio gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan 32 yaşındaki Nani, 2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe'de oynadı.
- 18.2.2019 22:02
-
Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
-
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
-
Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Nani kariyerini ABD'de sürdürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.